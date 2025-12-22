鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-22 17:16

顯示卡廠承啟科技 (2425) 22 日舉行法說會，儘管第 3 季受惠業外匯兌挹注順利轉虧為盈，但市場更關注公司在產品結構上的轉型成效。承啟發言人李凱莉表示，今年前 3 季 AI 伺服器相關產品營收佔比已攀升至 63%，加上新佈局的高階電源產品預計於 2026 年開始貢獻營收，未來將採「AI 運算」與「高階電源」雙引擎策略，力拚營運體質優化。

檢視承啟目前的產品組合，轉型效益已相當顯著。李凱莉指出，受惠 AI 市場需求強勁，帶動相關產品出貨比重快速拉升，統計今年前 3 季，AI 伺服器及相關產品營收佔比已從去年同期的 44% 大幅成長至 63%，承啟已逐漸淡化對傳統消費性電子市場的依賴，與第 2 大產品線的差距也從去年的 5% 擴大至今年的 35%，成功切入高階運算領域。

展望 2026 年，電源供應器業務將是承啟鎖定的另一大成長動能。公司新成立的 Power Team 已有具體研發成果，目前以 12Vo-3200W CRPS 為基礎延伸出的 6 款機種，皆已取得中國 CQC 安規認證並進行小批量量產。

李凱莉表示，雖該業務今年營收占比仍低，但隨著技術成熟與客戶驗證，預期 2026 年起將進一步貢獻實質營收，未來也將持續研發針對高階伺服器應用的更高功率產品，優化整體產品組合。

在既有的主機板業務方面，承啟則定調走利基型路線，持續深耕專業玩家與超頻市場。研發團隊目前已在 AMD 與 Intel 雙平台實現穩定的超頻表現，效能可與同業旗艦品牌持平，並完成超過 4000 組的記憶體相容性驗證。

李凱莉提到，這將為挑戰極限超頻世界紀錄奠定基礎，進一步鞏固品牌在頂級硬體市場的地位 。