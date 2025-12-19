Fed要放水、市場卻更缺水？摩根大通一個動作點燃流動性警訊

鉅亨網新聞中心 2025-12-19 10:36

Fed說要放水、市場卻更缺水？摩根大通一個動作點燃流動性警訊。（圖:shutterstock)

根據《金融時報》報導與產業數據追蹤機構 BankRegData 的數據，摩根大通自 2023 年以來，已從其在聯準會的帳戶中提取了近 3,500 億美元的現金儲備，並將其中大部分投入美國政府債券。

此舉反映出摩根大通正為聯準會降息潮的到來做準備，透過在高利率時期將資金從低利息的聯準會存款轉向更高收益率的美國國債，以抵禦未來降息對其利潤的衝擊。

具體來看，該銀行在聯準會的存款餘額已從 2023 年底的 4,090 億美元大幅削減至今年第三季的 630 億美元，而同期持有的美國國債則從 2,310 億美元增加到 4,500 億美元。

分析人士指出，摩根大通的巨額提款規模之大，足以抵銷美國其他數千家銀行在聯準會的現金存取總額，導致自 2023 年底以來，銀行在聯準會的存款總額從 1.9 兆美元降至約 1.6 兆美元。這場大規模的資金轉移操作，足以影響整個金融體系的流動性。

雙重警報

與大型銀行的資產配置調整同步，非傳統金融領域的潛在風險正逐漸浮現。根據《Discovery Alert》網站發布的研報，在全球高利率環境持續、資金結構緊繃的背景下，未納入傳統銀行監理架構的「影子銀行」體系，其流動性錯配問題已對信貸市場和整體金融穩定構成壓力。

1. 影子銀行體系的流動性風險

影子銀行體系總規模高達 63 兆美元，泛指貨幣市場基金、證券化投資工具等非銀金融中介。資金高度集中於高流動性標的，雖在平穩期能提高效率，但一旦市場信心動搖，機構投資者高度同步的贖回行為，將可能進一步放大市場波動，形成流動性斷層。

2. 私人信貸市場的流動性斷層

私人信貸市場規模約 1.8 兆美元。儘管該市場對高淨值投資人承諾定期流動性安排，但相關資金卻大量投向缺乏活躍次級市場的長期或結構性資產。因此，在資金回收壓力上升時，極易形成流動性斷層。報告警告，2021 至 2024 年間市場競逐資金規模導致承銷標準下滑，相關風險正在信用緊縮階段浮現。

近期信貸市場走勢已反映這類隱憂，部分高收益債券（包括基礎建設與資料中心相關企業）價格顯著回落、殖利率快速上升，被視為投資人重新評估非傳統融資模式與高槓桿資本結構的訊號。