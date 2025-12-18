盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲5.01%，報194.48美元
鉅亨網新聞中心
泰瑞達(TER-US)截至台北時間18日22:32股價上漲9.27美元，報194.48美元，漲幅5.01%，成交量122,977（股），盤中最高價194.48美元、最低價192.50美元。
美股指數盤中表現
泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.74%
- 近 1 月：+14.84%
- 近 3 月：+68.2%
- 近 6 月：+122.48%
- 今年以來：+51.94%
