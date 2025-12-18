search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 泰瑞達(TER-US)大漲5.01%，報194.48美元

鉅亨網新聞中心

泰瑞達(TER-US)截至台北時間18日22:32股價上漲9.27美元，報194.48美元，漲幅5.01%，成交量122,977（股），盤中最高價194.48美元、最低價192.50美元。

美股指數盤中表現

泰瑞達(TER-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.74%
  • 近 1 月：+14.84%
  • 近 3 月：+68.2%
  • 近 6 月：+122.48%
  • 今年以來：+51.94%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報泰瑞達

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006779.050.86%
道瓊指數48141.930.53%
NASDAQ22947.48+1.12%
費城半導體6906.743.16%
泰瑞達193.245+4.34%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty