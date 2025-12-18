search icon



盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲5.3%，報163.19美元

鉅亨網新聞中心

科林研發(LRCX-US)截至台北時間18日22:30股價上漲8.21美元，報163.19美元，漲幅5.3%，成交量190,548（股），盤中最高價163.19美元、最低價163.19美元。

美股指數盤中表現

科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.97%
  • 近 1 月：+10.71%
  • 近 3 月：+33.93%
  • 近 6 月：+76.19%
  • 今年以來：+125.37%

美股美股盤中盤中速報科林研發

