盤中速報 - 科林研發(LRCX-US)大漲5.3%，報163.19美元
鉅亨網新聞中心
科林研發(LRCX-US)截至台北時間18日22:30股價上漲8.21美元，報163.19美元，漲幅5.3%，成交量190,548（股），盤中最高價163.19美元、最低價163.19美元。
美股指數盤中表現
科林研發(LRCX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.97%
- 近 1 月：+10.71%
- 近 3 月：+33.93%
- 近 6 月：+76.19%
- 今年以來：+125.37%
