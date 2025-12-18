鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊納房屋(LEN-US)EPS預估下修至7.7元，預估目標價為117.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對萊納房屋(LEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.8元下修至7.7元，其中最高估值9.63元，最低估值5.58元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.63(9.94)
|14.11
|7.3
|最低值
|5.58(8)
|6.4
|7.3
|平均值
|7.81(8.85)
|9.34
|7.3
|中位數
|7.7(8.8)
|9.35
|7.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|381.43億
|412.28億
|379.20億
|最低值
|301.13億
|313.18億
|365.98億
|平均值
|338.90億
|357.14億
|372.59億
|中位數
|339.74億
|357.26億
|372.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.28
|15.74
|13.73
|14.31
|8.06
|營業收入
|271.42億
|337.10億
|342.88億
|354.77億
|341.87億
詳細資訊請看美股內頁：
萊納房屋(LEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
