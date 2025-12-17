鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 16:30

香港知名藥妝連鎖品牌萬寧 (Mannings) 周二 (16 日) 在官網宣布，將關閉中國所有線下門市及線上商城，僅保留跨境業務管道。中國線下門市最後營業日為下月 15 日，線上官方商城則在 2025 年 12 月 28 日 24 時停止運作，天貓、京東、拼多多等平台旗艦店及專營店則提前至 12 月 26 日 24 時停止，售後 125 日銷售，售後 125 日跨境業務 (含應用程式及三大平台旗艦店) 不受影響，繼續營運。

作為亞洲最大零售集團牛奶公司 (隸屬怡和集團) 旗下的健與美連鎖品牌，萬寧 2004 年以首間中國與香港《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架，以外資零售機構身份登陸中國市場。

‌



憑藉母公司旗下惠康超市、7-Eleven、星巴克等資源，萬寧迅速擴張，至 2010 年 5 月已在四大區域逾 20 城市開設 135 家門店，巔峰時期的中國門市數量多達 163 家，產品線涵蓋健康食品、護膚美妝、母嬰用品、藥品等多元品類，主打「正貨保證」承諾，所有商品均透過規範管道採購。

萬寧在中國的核心競爭力源自於差異化服務：門市以「自內而外的健康美」為理念，透過溫馨燈光、舒緩音樂營造舒適環境，提供美容諮詢、健康提醒等增值服務。

根據第三方研究，90% 顧客對其體驗表示滿意，且萬寧傳承牛奶集團人才體系，為員工提供系統化職業培訓，曾獲獲「2010 年度最佳雇主」、「2009 年中國最具成長國際連鎖化妝品專營店」等十餘項業界大獎。

雖然香港本土擁有超過 320 家門市，穩居當地健與美連鎖第一品牌，亞洲區門市總數更達 1235 家 (涵蓋馬來西亞、印尼等國)，萬寧在中國市場的持續擴張未能延續。

專家指出，萬寧此次策略收縮恐與零售業競爭加劇、消費習慣變遷有關。值得關注的是，跨境業務的保留或為萬寧未來重返中國市場埋下伏筆。