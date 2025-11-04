鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為82.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.13元下修至-1.16元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.69元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.1(-0.1)
|3.6
|4.65
|3.63
|最低值
|-1.69(-1.69)
|0.53
|1.68
|3.63
|平均值
|-1.09(-0.98)
|1.53
|2.88
|3.63
|中位數
|-1.16(-1.13)
|1.3
|2.61
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|115.13億
|121.00億
|126.37億
|132.46億
|最低值
|110.32億
|103.67億
|108.99億
|132.46億
|平均值
|113.26億
|116.52億
|121.67億
|132.46億
|中位數
|113.43億
|116.67億
|123.08億
|132.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
