search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為82.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.13元下修至-1.16元，其中最高估值-0.1元，最低估值-1.69元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.1(-0.1)3.64.653.63
最低值-1.69(-1.69)0.531.683.63
平均值-1.09(-0.98)1.532.883.63
中位數-1.16(-1.13)1.32.613.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值115.13億121.00億126.37億132.46億
最低值110.32億103.67億108.99億132.46億
平均值113.26億116.52億121.67億132.46億
中位數113.43億116.67億123.08億132.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

相關行情

台股首頁我要存股
Westlake Corporation68.28-0.77%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty