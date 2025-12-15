鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為8.23元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.82元，其中最高估值0.86元，最低估值0.72元，預估目標價為8.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.86(0.86)
|0.8
|0.84
|最低值
|0.72(0.72)
|0.69
|0.69
|平均值
|0.8(0.79)
|0.74
|0.77
|中位數
|0.82(0.78)
|0.75
|0.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.15億
|129.32億
|133.10億
|最低值
|122.49億
|120.08億
|121.91億
|平均值
|128.26億
|125.66億
|127.47億
|中位數
|128.69億
|126.62億
|127.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.47
|0.40
|0.23
|0.36
|0.73
|營業收入
|152.20億
|141.85億
|183.20億
|287.47億
|310.71億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
