鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為8.23元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.78元上修至0.82元，其中最高估值0.86元，最低估值0.72元，預估目標價為8.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.86(0.86)0.80.84
最低值0.72(0.72)0.690.69
平均值0.8(0.79)0.740.77
中位數0.82(0.78)0.750.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值133.15億129.32億133.10億
最低值122.49億120.08億121.91億
平均值128.26億125.66億127.47億
中位數128.69億126.62億127.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.470.400.230.360.73
營業收入152.20億141.85億183.20億287.47億310.71億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


