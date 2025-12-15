鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-12-15 10:47

最新數據顯示，中國 11 月工業生產成長 4.8%，零售銷售增長步伐減速至 1.3%，寫下新冠肺炎疫情衝擊以來最低紀錄，凸顯經濟面臨的風險日益升高。

中國11月零售銷售減速至1.3%，疫情衝擊以來最低紀錄。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周一（15 日）公布的數據顯示，11 月工業生產較一年前成長 4.8%，不如前月的 4.9%；零售銷售增長 1.3%，不如前值的 2.9%，比分析師原估還慘；城鎮調查失業率則維持在 5.1% 的水準。

‌



國家統計局表示，總的來看，11 月國民經濟運行總體平穩，延續穩中有進發展態勢。但外部不穩定不確定因素較多，國內有效需求不足，經濟運行面臨不少挑戰。

國家統計局說，下階段要堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，近期社會消費品零售總額增速有所回落，主要是因為去年同期基數較高。從累計增速來看，今年社會消費品零售總額增長優於去年。從 11 月份情況來看，市場銷售繼續擴大，服務消費增長較快，新型消費繼續壯大。

《彭博》指出，國內消費和企業需求疲軟困擾中國數年，導致長期通貨緊縮，損害了企業利潤和勞工薪資。種種跡象表明，局勢可能尚未好轉，貸款增速放緩，而且近幾個月來投資急劇下滑。

11 月消費成長放緩的部分原因可能是汽車銷量下滑以及「雙 11」促銷活動提前開跑。高盛集團王立升（Lisheng Wang）等經濟學家等指出，「雙 11」促銷活動提前開跑意味著部分需求轉移到了 10 月。

零售銷售也受到不利統計因素的影響。中國從 2024 年底開始逐步推出消費品補貼，導致基期較高。