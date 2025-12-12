鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為250.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至5.25元，其中最高估值5.7元，最低估值3.41元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.7(5)
|8.31
|10.65
|最低值
|3.41(3.41)
|4.93
|7.11
|平均值
|5.08(4.43)
|6.83
|8.61
|中位數
|5.25(4.42)
|6.81
|8.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.88億
|74.01億
|86.27億
|最低值
|54.87億
|60.09億
|71.34億
|平均值
|58.38億
|68.41億
|78.84億
|中位數
|59.00億
|68.34億
|77.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.19
|1.00
|1.71
|0.58
|0.85
|營業收入
|36.21億
|36.33億
|43.87億
|40.15億
|47.70億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
