search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至5.25元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.42元上修至5.25元，其中最高估值5.7元，最低估值3.41元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.7(5)8.3110.65
最低值3.41(3.41)4.937.11
平均值5.08(4.43)6.838.61
中位數5.25(4.42)6.818.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值60.88億74.01億86.27億
最低值54.87億60.09億71.34億
平均值58.38億68.41億78.84億
中位數59.00億68.34億77.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.191.001.710.580.85
營業收入36.21億36.33億43.87億40.15億47.70億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

相關行情

台股首頁我要存股
喜雅納225.11-7.12%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty