鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.36元，其中最高估值0.41元，最低估值0.24元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.41(0.41)1.050.710.57
最低值0.24(0.24)0.430.60.26
平均值0.35(0.35)0.70.630.39
中位數0.36(0.37)0.70.610.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.20億16.71億12.57億9.87億
最低值11.17億9.21億9.51億8.31億
平均值12.19億13.64億11.53億9.09億
中位數12.12億14.68億12.03億9.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.030.06-0.07-0.140.06
營業收入7.08億8.08億7.13億7.20億9.30億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

赫克拉礦業12.11+1.17%

