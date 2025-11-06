鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為13.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.36元，其中最高估值0.41元，最低估值0.24元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.41(0.41)
|1.05
|0.71
|0.57
|最低值
|0.24(0.24)
|0.43
|0.6
|0.26
|平均值
|0.35(0.35)
|0.7
|0.63
|0.39
|中位數
|0.36(0.37)
|0.7
|0.61
|0.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.20億
|16.71億
|12.57億
|9.87億
|最低值
|11.17億
|9.21億
|9.51億
|8.31億
|平均值
|12.19億
|13.64億
|11.53億
|9.09億
|中位數
|12.12億
|14.68億
|12.03億
|9.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|0.06
|-0.07
|-0.14
|0.06
|營業收入
|7.08億
|8.08億
|7.13億
|7.20億
|9.30億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
