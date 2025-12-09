〈陸股盤後〉川普同意輝達出售H200給中國 三大指數漲跌互見
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周二（9 日）收盤漲跌互見，美國總統川普周一盤後宣布，將允許輝達（Nvidia）(NVDA-US) 向中國及其他國家的獲准客戶運送 H200 晶片，換取銷售額 25% 分成，同時確保美國國家安全。
滬指周二收盤跌 0.37% 報 3,909.52 點，深證成指跌 0.39% 報 13,277.36 點，創業板指漲 0.61% 報 3,209.60 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9179 兆元。
有色、煤炭、保險、房地產、鋼鐵、石油、醫藥、券商類股走低，食品飲料、零售族群逆市拉升。
川普周一在 Truth Social 上宣布，已同意輝達向中國及其他國家的獲准客戶出口 H200 AI 晶片，稱此安排將以繳付銷售額 25% 的方式回饋美方。
他強調，此政策兼顧美國國安與產業利益，將支持美國製造業與就業，同時維持美國在人工智慧領域的領先地位。
輝達在川普發帖後表示：「讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭，從而支持美國高薪就業和製造業的決定。向經商務部審核批准的商業客戶提供 H200 晶片，對美國來說，這種深思熟慮的平衡是一件好事。」
輝達執行長黃仁勳上周拜會川普後受訪時表示，與川普討論了出口管制，但不願透露細節；即便美國放寬出口限制，他也不確定中國是否會接受 H200 晶片，中國客戶可能無法接受進一步降規產品。
黃仁勳上月曾指出，中國市場規模約 500 億美元，而輝達目前已將中國資料中心收入排除在財測之外。
- 原物料新時代啟動？帶你看懂最新市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 搶在輝達H200禁令鬆綁前！中國首度把國產AI晶片納入政府採購清單 華為、寒武紀迎商機
- 華為急追輝達！美國開放H200對中出口 彭博：18 個月技術差距成白宮關鍵考量
- 美放行H200+CPU/GPU齊飆 記憶體將漲到哪時？專家：40年規律示警明年漲勢恐緩 甚至下滑
- 川普放行輝達H200銷售中國 市場反應冷淡
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇