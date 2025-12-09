search icon



〈陸股盤後〉川普同意輝達出售H200給中國 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

中國股市三大指數周二（9 日）收盤漲跌互見，美國總統川普周一盤後宣布，將允許輝達（Nvidia）(NVDA-US) 向中國及其他國家的獲准客戶運送 H200 晶片，換取銷售額 25% 分成，同時確保美國國家安全。

cover image of news article
川普同意輝達出售H200給中國，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.37% 報 3,909.52 點，深證成指跌 0.39% 報 13,277.36 點，創業板指漲 0.61% 報 3,209.60 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9179 兆元。


有色、煤炭、保險、房地產、鋼鐵、石油、醫藥、券商類股走低，食品飲料、零售族群逆市拉升。

川普周一在 Truth Social 上宣布，已同意輝達向中國及其他國家的獲准客戶出口 H200 AI 晶片，稱此安排將以繳付銷售額 25% 的方式回饋美方。

他強調，此政策兼顧美國國安與產業利益，將支持美國製造業與就業，同時維持美國在人工智慧領域的領先地位。

輝達在川普發帖後表示：「讚賞川普總統允許美國晶片產業參與競爭，從而支持美國高薪就業和製造業的決定。向經商務部審核批准的商業客戶提供 H200 晶片，對美國來說，這種深思熟慮的平衡是一件好事。」

輝達執行長黃仁勳上周拜會川普後受訪時表示，與川普討論了出口管制，但不願透露細節；即便美國放寬出口限制，他也不確定中國是否會接受 H200 晶片，中國客戶可能無法接受進一步降規產品。

黃仁勳上月曾指出，中國市場規模約 500 億美元，而輝達目前已將中國資料中心收入排除在財測之外。


