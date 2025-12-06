search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報164.4美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間06日00:12股價上漲7.86美元，報164.40美元，漲幅5.02%，成交量1,116,929（股），盤中最高價164.40美元、最低價155.79美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.84%
  • 近 1 月：-5%
  • 近 3 月：-6.74%
  • 近 6 月：-25.68%
  • 今年以來：-35.33%

