盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.02%，報164.4美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間06日00:12股價上漲7.86美元，報164.40美元，漲幅5.02%，成交量1,116,929（股），盤中最高價164.40美元、最低價155.79美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.84%
- 近 1 月：-5%
- 近 3 月：-6.74%
- 近 6 月：-25.68%
- 今年以來：-35.33%
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大漲5.12%，報26.8美元
- 盤中速報 - 賽富時(CRM-US)大漲5.02%，報259.87美元
- 盤中速報 - 奧多比系統(ADBE-US)大漲5%，報345.17美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7360.23點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇