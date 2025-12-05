盤中速報 - 費城半導體大漲1.24%，報7305.14點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日10:30，費城半導體上漲89.17點（或1.24%），暫報7305.14點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.72%
- 近 1 月：+3.39%
- 近 3 月：+27.31%
- 近 6 月：+43.36%
- 今年以來：+43.7%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.14%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.86%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.49%；英特爾(INTC-US)上漲1.85%；安可(AMKR-US)上漲1.67%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.09%。
