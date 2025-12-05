search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.24%，報7305.14點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日10:30，費城半導體上漲89.17點（或1.24%），暫報7305.14點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.72%
  • 近 1 月：+3.39%
  • 近 3 月：+27.31%
  • 近 6 月：+43.36%
  • 今年以來：+43.7%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲4.14%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲2.86%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.49%；英特爾(INTC-US)上漲1.85%；安可(AMKR-US)上漲1.67%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.09%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7338.641.70%
連貫184.855+4.23%
萊迪思半導體80.55+6.22%
邁威爾科技99.6+1.44%
英特爾42.355+4.58%
安可43.745+1.31%
思佳訊半導體69.65+0.93%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty