鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至25.43元，預估目標價為612.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.48元上修至25.43元，其中最高估值25.89元，最低估值24.13元，預估目標價為612.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.89(25.89)3033.9234.85
最低值24.13(23.95)26.562833.35
平均值25.21(24.56)27.9831.1634.1
中位數25.43(24.48)28.1631.0634.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值123.40億133.92億141.04億147.04億
最低值119.97億124.76億134.70億144.91億
平均值122.27億129.59億137.22億145.97億
中位數122.86億130.07億136.94億145.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.1117.9824.0126.0325.34
營業收入61.52億86.31億102.09億112.07億112.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSULTA

