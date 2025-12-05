鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ulta美妝(ULTA-US)EPS預估上修至25.43元，預估目標價為612.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Ulta美妝(ULTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.48元上修至25.43元，其中最高估值25.89元，最低估值24.13元，預估目標價為612.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.89(25.89)
|30
|33.92
|34.85
|最低值
|24.13(23.95)
|26.56
|28
|33.35
|平均值
|25.21(24.56)
|27.98
|31.16
|34.1
|中位數
|25.43(24.48)
|28.16
|31.06
|34.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|123.40億
|133.92億
|141.04億
|147.04億
|最低值
|119.97億
|124.76億
|134.70億
|144.91億
|平均值
|122.27億
|129.59億
|137.22億
|145.97億
|中位數
|122.86億
|130.07億
|136.94億
|145.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.11
|17.98
|24.01
|26.03
|25.34
|營業收入
|61.52億
|86.31億
|102.09億
|112.07億
|112.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Ulta美妝(ULTA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
