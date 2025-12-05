鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為129.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對達樂(DG-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.46元，其中最高估值6.63元，最低估值5.81元，預估目標價為129.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.63(6.53)
|7.73
|8.55
|9.64
|最低值
|5.81(5.81)
|5.6
|7.1
|7.99
|平均值
|6.39(6.18)
|6.97
|7.73
|8.64
|中位數
|6.46(6.16)
|7.05
|7.64
|8.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|426.19億
|446.69億
|468.98億
|485.41億
|最低值
|424.57億
|436.70億
|447.61億
|478.09億
|平均值
|425.44億
|442.64億
|460.94億
|480.72億
|中位數
|425.52億
|442.63億
|460.30億
|479.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.62
|10.17
|10.68
|7.55
|5.11
|營業收入
|337.47億
|342.20億
|378.45億
|386.92億
|406.12億
詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂DG-US的目標價調升至129元，幅度約4.88%
- 美國物價五年飆逾三成 消費能力危機擴散 高所得美國人也湧向廉價商店
- 股市震盪下的防禦性投資策略：10檔穩健股息與盈利優秀美股一次看
- 美股近乎持平收盤，聯準會降息預期支撐大盤、亞馬遜走跌成壓力
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇