鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估上修至6.46元，預估目標價為129.00元

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對達樂(DG-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.16元上修至6.46元，其中最高估值6.63元，最低估值5.81元，預估目標價為129.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.63(6.53)7.738.559.64
最低值5.81(5.81)5.67.17.99
平均值6.39(6.18)6.977.738.64
中位數6.46(6.16)7.057.648.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值426.19億446.69億468.98億485.41億
最低值424.57億436.70億447.61億478.09億
平均值425.44億442.64億460.94億480.72億
中位數425.52億442.63億460.30億479.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.6210.1710.687.555.11
營業收入337.47億342.20億378.45億386.92億406.12億

詳細資訊請看美股內頁：
達樂(DG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


