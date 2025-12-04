search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.2元，其中最高估值1.45元，最低估值1.13元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.45(1.47)2.283.873.36
最低值1.13(1.12)1.351.732.8
平均值1.21(1.2)1.652.323.07
中位數1.2(1.18)1.622.293.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值47.23億62.41億82.04億90.27億
最低值45.32億55.16億66.80億79.52億
平均值46.35億57.55億71.09億85.21億
中位數46.50億57.25億70.69億85.69億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.87-2.26-2.50-2.55-3.86
營業收入5.92億12.19億20.66億28.06億36.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


