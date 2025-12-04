鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.18元上修至1.2元，其中最高估值1.45元，最低估值1.13元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.45(1.47)
|2.28
|3.87
|3.36
|最低值
|1.13(1.12)
|1.35
|1.73
|2.8
|平均值
|1.21(1.2)
|1.65
|2.32
|3.07
|中位數
|1.2(1.18)
|1.62
|2.29
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|47.23億
|62.41億
|82.04億
|90.27億
|最低值
|45.32億
|55.16億
|66.80億
|79.52億
|平均值
|46.35億
|57.55億
|71.09億
|85.21億
|中位數
|46.50億
|57.25億
|70.69億
|85.69億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.87
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|-3.86
|營業收入
|5.92億
|12.19億
|20.66億
|28.06億
|36.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉AI帶來軍商雙線爆發 Palantir Q3營收創新高、獲利三倍增 上修Q4與全年財測
- AWS當機15小時重創商譽 分析師：舊客戶走不開、但恐難吸引新客戶
- AI交易還不到泡沫！高盛：AI真能推動成長才能贏 這幾檔目前落後
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：五美元店(FIVE-US)EPS預估上修至5.46元，預估目標價為175.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇