鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為86.50元

Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為86.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.62元，其中最高估值7.97元，最低估值4.88元，預估目標價為86.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.97(7.97)11.4410.656.86
最低值4.88(4.88)3.54.935.23
平均值5.76(5.77)7.957.885.84
中位數5.62(5.72)7.878.225.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值111.87億148.13億143.09億96.68億
最低值92.31億83.78億99.66億96.68億
平均值97.96億116.64億116.38億96.68億
中位數96.68億120.91億114.54億96.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


