鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.62元，預估目標價為86.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.72元下修至5.62元，其中最高估值7.97元，最低估值4.88元，預估目標價為86.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.97(7.97)
|11.44
|10.65
|6.86
|最低值
|4.88(4.88)
|3.5
|4.93
|5.23
|平均值
|5.76(5.77)
|7.95
|7.88
|5.84
|中位數
|5.62(5.72)
|7.87
|8.22
|5.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|111.87億
|148.13億
|143.09億
|96.68億
|最低值
|92.31億
|83.78億
|99.66億
|96.68億
|平均值
|97.96億
|116.64億
|116.38億
|96.68億
|中位數
|96.68億
|120.91億
|114.54億
|96.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|2.33
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
|57.93億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
