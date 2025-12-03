search icon



盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.07%，報148.34美元

鉅亨網新聞中心

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間03日22:47股價上漲7.16美元，報148.34美元，漲幅5.07%，成交量269,547（股），盤中最高價148.49美元、最低價141.50美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.98%
  • 近 1 月：+1.57%
  • 近 3 月：-6.82%
  • 近 6 月：-12.71%
  • 今年以來：-20.52%

美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公司

S&P 5006840.330.16%
道瓊指數47639.340.35%
NASDAQ23424.69+0.05%
費城半導體7208.830.83%
Old Dominion Freight Line公司146.81+3.99%

