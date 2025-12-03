盤中速報 - Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)大漲5.07%，報148.34美元
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)截至台北時間03日22:47股價上漲7.16美元，報148.34美元，漲幅5.07%，成交量269,547（股），盤中最高價148.49美元、最低價141.50美元。
Old Dominion Freight Line公司(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.98%
- 近 1 月：+1.57%
- 近 3 月：-6.82%
- 近 6 月：-12.71%
- 今年以來：-20.52%
