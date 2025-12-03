鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.43元，預估目標價為78.77元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.43元，其中最高估值6.27元，最低估值5.14元，預估目標價為78.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.27)
|6.58
|7.93
|8.59
|最低值
|5.14(5.14)
|4.49
|4.69
|7.43
|平均值
|5.65(5.68)
|5.52
|6.06
|8.01
|中位數
|5.43(5.77)
|5.2
|6.17
|8.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|379.10億
|487.07億
|497.71億
|333.83億
|最低值
|314.55億
|237.88億
|243.85億
|333.83億
|平均值
|351.33億
|380.64億
|389.46億
|333.83億
|中位數
|351.62億
|369.97億
|357.73億
|333.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
