search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.43元，預估目標價為78.77元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.77元下修至5.43元，其中最高估值6.27元，最低估值5.14元，預估目標價為78.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.27(6.27)6.587.938.59
最低值5.14(5.14)4.494.697.43
平均值5.65(5.68)5.526.068.01
中位數5.43(5.77)5.26.178.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值379.10億487.07億497.71億333.83億
最低值314.55億237.88億243.85億333.83億
平均值351.33億380.64億389.46億333.83億
中位數351.62億369.97億357.73億333.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIMO

相關行情

台股首頁我要存股
加拿大帝國石油公司94.11-2.17%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty