鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.76元，其中最高估值0.86元，最低估值0.51元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.86(0.86)2.253.23.75
最低值0.51(0.51)1.351.753.27
平均值0.73(0.74)1.812.433.51
中位數0.76(0.78)1.872.393.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值549.60億587.48億628.51億658.99億
最低值545.78億565.97億595.37億636.59億
平均值548.08億581.45億611.42億647.84億
中位數548.42億582.41億610.57億647.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


AAL




