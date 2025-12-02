鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為15.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.76元，其中最高估值0.86元，最低估值0.51元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.86(0.86)
|2.25
|3.2
|3.75
|最低值
|0.51(0.51)
|1.35
|1.75
|3.27
|平均值
|0.73(0.74)
|1.81
|2.43
|3.51
|中位數
|0.76(0.78)
|1.87
|2.39
|3.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|549.60億
|587.48億
|628.51億
|658.99億
|最低值
|545.78億
|565.97億
|595.37億
|636.59億
|平均值
|548.08億
|581.45億
|611.42億
|647.84億
|中位數
|548.42億
|582.41億
|610.57億
|647.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|1.24
|營業收入
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
|542.11億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
