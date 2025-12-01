韓國一人戶家庭首度超過36% 「一人經濟」升溫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-01 14:15

韓國保健福祉部周日（30 日）發布的統計數據顯示，韓國一人戶家庭數量持續上升，去年佔家庭總戶數的比重首次超過 36%。

韓國一人戶家庭首度超過36%。（圖：新華社）

具體數據顯示，韓國一人戶家庭數量已達到 804.5 萬戶，佔 36.1%。也就是說，當前在韓國每三戶家庭中就有一戶為「一人戶家庭」。

上述數據還顯示，2015 年這一規模為 520 萬戶（27.2%），2020 年增至 664 萬戶（31.7%），之後持續攀升。按當前趨勢推算，一人戶數量預估將在 2027 年達 855 萬戶，2037 年達 971 萬戶，到 2042 年逼近 1,000 萬戶。

韓國學者金允俊說，近年韓國一人戶家庭數量的增長是韓國社會結構變化的縮影，「一人經濟」正以前所未有的速度滲透進韓國社會方方面面，催生了新的消費模式。

就年齡結構來看，「一人戶家庭」的數量不斷上升涉及年輕人與 65 歲及以上老年人兩大群體。其中 29 歲以下年輕人的比重最高（19.8%），70 歲以上老年人次之。

就年輕人而言，近些年來，「一人戶家庭」數量的不斷上升。首爾科學綜合研究生院大學主任教授黃菲說，韓國政府也在積極應對這一現象，比如推出一些青年公寓，甚至縮小或乾脆取消廚房的面積，因為現在便利商店的餐食很受單人戶群體歡迎。

她表示，寵物尤其受「一人戶家庭」歡迎，韓國建商也順勢而為，比如推出小戶型單身公寓或整樓都只有養寵物住戶的寵物公寓。

與此同時，金允俊也觀察到，身邊韓國年輕人近年來越來越傾向於選擇「共享」生活方式，比如對於有通勤、旅行等需求的韓國年輕人來說，越來越傾向於通過「共享汽車」而不是買車來滿足需求。