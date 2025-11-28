鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-28 13:50

美國總統川普周四 (27 日) 晚間宣布了全面的移民限制計畫，稱現行政策已侵蝕國家進步。

川普：將永久叫停來自「第三世界」國家移民(圖:shutterstock)

他透過社群媒體 Truth Social 貼文指出，他將尋求「永久暫停所有第三世界國家的移民」，以讓美國體系能完全恢復。這些政策目標是在於大幅減少非法和具破壞性的人口。

川普威脅，要終止前任總統拜登政府批准的「數百萬」移民入境，包括那些經非法批准的個案。同時，他將移除任何對美國不構成淨資產，或「無法熱愛我們國家」的人。

在新政策下，川普還將取消所有非公民的聯邦福利和補貼，並褫奪那些「破壞國內安寧」的移民國籍。此外，任何被視為公共負擔、安全風險或與「西方文明不相容」的外國國民，都將被驅逐出境。

這些強硬的言論是在華盛頓發生一起事件後發表的，一名阿富汗國民涉嫌槍擊兩名國民警衛隊成員，造成其中一人——20 歲的美國陸軍專業軍人 Sarah Beckstrom 死亡。川普政府已利用此襲擊事件來擴大反移民政策，包括暫停阿富汗移民程序的審核。

美國公民及移民服務局（USCIS）負責人 Joseph Edlow 證實，該機構正應川普命令，對「來自所有相關國家的每一張綠卡進行全面、嚴格的重新審查」。