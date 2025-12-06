search icon



【Joe’s華爾街脈動】溫和通膨數據為聯準會降息鋪平道路

Joe Lu

降息押注鞏固，標普 500 指數逼近歷史高點；NVIDIA 監管利多，吸引外資重返台股。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】溫和通膨數據為聯準會降息鋪平道路 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 5 日 美東時間


摘要
  • 「溫和」的美國通膨數據鞏固了聯準會十二月降息的預期，全球股市擴大漲勢，主要指數逼近歷史高點。
  • 在外資逾百億買超及 AI 供應鏈監管風險降低的驅動下，台股加權指數 (TAIEX) 今日大漲。
  • 九月份個人消費支出 (PCE) 報告符合預期，強化了市場對持續寬鬆週期的信念，公債殖利率穩定在 4.1% 附近。
  • 輝達 (NVIDIA) 成功遊說反對美國國防法案中新的 AI 出口限制，為半導體產業提供了關鍵順風。
  • 在 ETF 資金外流與宏觀市場緊張情緒的壓力下，比特幣與股市急遽分歧，滑落回 89,000 美元附近。

延後公布的美國九月份個人消費支出 (PCE) 通膨數據，因符合市場普遍預期，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006870.400.19%
集中市場加權指數27980.89+0.67%
比特幣89620.00-2.96%

