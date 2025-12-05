【Joe’s華爾街脈動】鴿派押注升溫、NVIDIA贏得政策勝利；台股劍指突破
Joe Lu
成功遊說反對 AI 晶片新限制，穩定 NVIDIA 股價；聯準會升高的降息機率，則為技術面轉強的台股提供支撐背景。
Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 4 日 美東時間
摘要
- 隨著對聯準會十二月降息的信念增強，風險性資產獲支撐，全球市場回穩；然在關鍵政策決議前，交易量萎縮。
- 輝達 (NVIDIA) 成功遊說反對美國國防法案中的 AI 晶片新出口限制後，股價反彈超過 2%，消除了 AI 產業的一大隱憂。
- 台股加權指數 (TAIEX) 面臨量縮但技術面轉強的關鍵時刻，顯示若買盤回籠，可能出現突破。
- 好壞參半的勞動數據——初請領失業金人數下降但裁員人數仍高——使聯準會維持寬鬆路徑，公債殖利率穩定在 4.1% 附近。
- 在報導指稱川普政府可能發布「機器人行政命令」的驅動下，機器人產業浮現為新題材。
市場目前處於一個盤整格局，其特徵為成交量低迷，但對風險性資產的潛在買盤正在增強。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
