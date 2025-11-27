search icon



【Joe’s華爾街脈動】聯準會降息押注，點燃感恩節前漲勢

Joe Lu

疲弱的消費數據與鴿派聯準會主席的預期，助燃市場強勁反彈；台股有望收復關鍵水平。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會降息押注，點燃感恩節前漲勢 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 26 日 美東時間


摘要
  • 在聯準會十二月降息預期升溫的驅動下，美股在感恩節假期前擴大漲勢。
  • 科技股領漲族群顯著擴散至輝達 (Nvidia) 以外，Alphabet 創下歷史新高，戴爾 (Dell) 亦因強勁的 AI 需求而上漲，預示著更健康的市場結構。
  • 在報導指稱鴿派候選人有望成為下屆聯準會主席的助燃下，市場已反映十二月降息機率超過 80%，公債殖利率應聲跌破 4.0%。
  • 美國消費者信心跌至數月低點，強化了貨幣寬鬆的必要性，而提振了股市。
  • 比特幣急遽反彈至 90,000 美元以上，打破了負面的季節性趨勢，預示著跨資產類別的風險偏好回歸。

美國指數在感恩節前連續第四日擴大漲勢，標普 500 指數那斯達克指數上漲近 1%。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


