鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-26 14:00

南韓共同民主黨院內代表金炳基周三 (26 日) 提出一項關於對美投資的特別法案，旨在設立「韓美戰略投資基金」，並臨時設立投資公司負責管理這一基金。

南韓執政黨提特別法案 將成立「韓美戰略投資基金」 (圖:shutterstock)

據《朝鮮日報》等韓媒報導，執政黨已提出《韓美戰略投資管理特別法案》法案，旨在履行兩國政府於 11 月 14 日簽署的《韓美戰略投資諒解備忘錄 (MOU)》的後續措施。

這項特別法案的核心內容包括建立戰略投資的推進體系及程序、設立韓美戰略投資基金，以及臨時設立韓美戰略投資公司。根據規畫，南韓承諾向美國進行總額 3500 億美元的投資，其中包含每年上限 200 億美元的現金分期付款 (共 2000 億美元)，以及 1500 億美元用於造船合作投資的金融支援。

為有效管理與運用戰略投資財源，法案提議臨時設立韓美戰略投資公司作為基金的管理與運營主體。該公司由政府出資設立，限時經營 20 年，法定資本金為 3 兆韓元。基金的資金來源，將包括政府和南韓銀行委託的外匯儲備運營收益及海外發行政府保證債券等。同時，為確保基金透明化運作，公司必須每年向國會報告基金管理與運用情況至少一次。

在投資決策機制上，將形成多層次結構。產業通商部下設的事業管理委員會 (由產業通商部長官擔任委員長) 負責審議投資事業的商業合理性、戰略及法律考量。隨後，設於韓美戰略投資公司內的運營委員會 (由企畫財政部長官擔任委員長) 將綜合考量商業性研究結果與基金財務狀況，審議並表決投資意向。

法案的另一項重要效益是針對關稅的追溯適用。企畫財政部評估，此次特別法案的提議，使汽車及零組件關稅 (從 25% 下調至 15%) 追溯適用至 11 月 1 日的條件。此舉有望緩解南韓企業對美出口的不確定性。