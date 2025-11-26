鉅亨網新聞中心 2025-11-26 14:10

阿爾巴尼亞總理正式任命了全球首位「公共採購部」AI 部長：迪埃拉（Diela）。此舉旨在根治該國長期以來嚴重的政府採購腐敗問題。迪埃拉在阿爾巴尼亞語中意為「太陽」，象徵透明與公正。

全球首位AI部長上任！阿爾巴尼亞用「沒人性」狠斬採購貪腐。（圖取自阿爾巴尼亞官方)

這名「非人類」部長的誕生，背後是該國傳統人工監管體系的徹底失效。阿爾巴尼亞的貪腐情況在歐洲幾近墊底，國際廉潔排名第 98 位。涉及巨額金錢與權力的公共採購環節，充斥著關係戶、行賄受賄與中飽私囊，人與人之間複雜的利益糾葛與人情往來，使得任何人類監管者都難以做到絕對公正。

迪埃拉的核心演算法由微軟和 OpenAI 共同開發，其職責是公正地組建團隊、審查項目，並排除政府採購中可能發生的腐敗。與人類官員不同，迪埃拉的治理價值恰恰在於它的「不近人情」。

不受人情牽絆： 它不會算計利害關係，不怕得罪政壇人物，不會因為對方是老同學就網開一面。

不受政治干擾： 它不需要競選連任，不用擔心民意、選票或影響仕途，故能無視政治壓力。

只遵從數據規則： AI 只看數據、只看規則、只看結果，做出純粹基於科學與邏輯的判斷。

這種極度的中立性，在人類社會複雜的決策場景中，展現出無可取代的價值。例如，在美國密西根州換鉛水管的案例中，AI 能以 80% 的準確率預測出最需要更換的家庭，但市長卻因擔憂政治前途和居民抱怨，推翻了 AI 建議，改為挨家挨戶更換，導致決策準確率直接降至 15%。

類似情況也發生在企業危機公關。公關團隊的專業判斷往往會被老闆的個人情緒、形象顧慮或股價考量所左右。而 AI 作為一個客觀的參考答案，則能基於數據與輿情分析，提供一個不受「個人算計」幹擾的專業建議。

迪埃拉擔任部長，意味著 AI 的參與度已從「提供建議」的助手，演化到直接「負責」審核與決策的層面。這代表著 AI 已開始在「責任」這個領域上演化。

AI 的「不近人情」，有效地補上了人類決策中最脆弱、最容易出錯的環節——人的因素。它能夠做出那些「應該做但人類官員不敢做」的公正決策。