鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德諾(ADI-US)EPS預估上修至9.46元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對亞德諾(ADI-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.46元，其中最高估值11.41元，最低估值8.84元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.41(11.41)
|12.69
|12.78
|最低值
|8.84(8.84)
|10.26
|11.75
|平均值
|9.58(9.39)
|11.07
|12.33
|中位數
|9.46(9.26)
|11.02
|12.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|138.00億
|145.90億
|156.86億
|最低值
|119.41億
|127.40億
|142.64億
|平均值
|126.10億
|136.96億
|149.69億
|中位數
|124.16億
|136.90億
|149.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.46
|5.25
|6.55
|3.28
|4.56
|營業收入
|73.18億
|120.14億
|123.06億
|94.27億
|110.20億
詳細資訊請看美股內頁：
亞德諾(ADI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
