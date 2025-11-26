search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德諾(ADI-US)EPS預估上修至9.46元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對亞德諾(ADI-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.26元上修至9.46元，其中最高估值11.41元，最低估值8.84元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值11.41(11.41)12.6912.78
最低值8.84(8.84)10.2611.75
平均值9.58(9.39)11.0712.33
中位數9.46(9.26)11.0212.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值138.00億145.90億156.86億
最低值119.41億127.40億142.64億
平均值126.10億136.96億149.69億
中位數124.16億136.90億149.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.465.256.553.284.56
營業收入73.18億120.14億123.06億94.27億110.20億

詳細資訊請看美股內頁：
亞德諾(ADI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSADI

相關行情

台股首頁我要存股
亞德諾252.02+5.27%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty