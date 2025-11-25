search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至17.24元，預估目標價為274.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.92元上修至17.24元，其中最高估值18.13元，最低估值14.99元，預估目標價為274.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值18.13(18.13)18.5618.4215.89
最低值14.99(14.86)11.5310.6912.84
平均值16.92(16.6)14.4114.2414.47
中位數17.24(16.92)13.8614.414.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值218.63億259.73億249.90億254.10億
最低值180.76億204.14億219.96億241.92億
平均值198.76億224.76億236.55億247.21億
中位數197.01億218.26億238.80億245.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.34-9.255.6440.7214.20
營業收入93.88億176.40億337.56億202.84億157.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSLNG

延伸閱讀


