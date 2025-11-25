鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至17.24元，預估目標價為274.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Cheniere Energy Inc.(LNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.92元上修至17.24元，其中最高估值18.13元，最低估值14.99元，預估目標價為274.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18.13(18.13)
|18.56
|18.42
|15.89
|最低值
|14.99(14.86)
|11.53
|10.69
|12.84
|平均值
|16.92(16.6)
|14.41
|14.24
|14.47
|中位數
|17.24(16.92)
|13.86
|14.4
|14.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|218.63億
|259.73億
|249.90億
|254.10億
|最低值
|180.76億
|204.14億
|219.96億
|241.92億
|平均值
|198.76億
|224.76億
|236.55億
|247.21億
|中位數
|197.01億
|218.26億
|238.80億
|245.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.34
|-9.25
|5.64
|40.72
|14.20
|營業收入
|93.88億
|176.40億
|337.56億
|202.84億
|157.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Inc.(LNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
