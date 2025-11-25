search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.95元，其中最高估值6.07元，最低估值5.81元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.07(6.07)6.737.127.05
最低值5.81(5.58)5.45.425.75
平均值5.91(5.84)66.356.49
中位數5.95(5.83)5.966.366.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值48.71億51.37億54.22億56.18億
最低值48.25億49.21億50.42億53.20億
平均值48.45億50.17億52.06億54.35億
中位數48.53億50.15億51.91億53.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.254.500.342.073.21
營業收入26.51億41.00億43.93億45.27億46.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


