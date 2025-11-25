鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.95元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.83元上修至5.95元，其中最高估值6.07元，最低估值5.81元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.07(6.07)
|6.73
|7.12
|7.05
|最低值
|5.81(5.58)
|5.4
|5.42
|5.75
|平均值
|5.91(5.84)
|6
|6.35
|6.49
|中位數
|5.95(5.83)
|5.96
|6.36
|6.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.71億
|51.37億
|54.22億
|56.18億
|最低值
|48.25億
|49.21億
|50.42億
|53.20億
|平均值
|48.45億
|50.17億
|52.06億
|54.35億
|中位數
|48.53億
|50.15億
|51.91億
|53.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|4.50
|0.34
|2.07
|3.21
|營業收入
|26.51億
|41.00億
|43.93億
|45.27億
|46.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AWS當機15小時重創商譽 分析師：舊客戶走不開、但恐難吸引新客戶
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至17.24元，預估目標價為274.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：是德科技(KEYS-US)EPS預估上修至7.95元，預估目標價為208.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為84.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇