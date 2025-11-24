鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為24.43元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.76元，最低估值1.44元，預估目標價為24.43元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.76(1.76)
|1.98
|2.23
|最低值
|1.44(1.44)
|1.45
|1.46
|平均值
|1.64(1.62)
|1.84
|2.03
|中位數
|1.64(1.61)
|1.84
|2.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.25億
|85.54億
|95.00億
|最低值
|69.92億
|75.96億
|80.40億
|平均值
|72.08億
|80.12億
|88.10億
|中位數
|71.94億
|79.90億
|88.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|營業收入
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
