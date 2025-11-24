search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為24.43元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.76元，最低估值1.44元，預估目標價為24.43元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.76(1.76)1.982.23
最低值1.44(1.44)1.451.46
平均值1.64(1.62)1.842.03
中位數1.64(1.61)1.842.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.25億85.54億95.00億
最低值69.92億75.96億80.40億
平均值72.08億80.12億88.10億
中位數71.94億79.90億88.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.780.901.251.531.52
營業收入36.53億47.15億52.54億54.62億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


