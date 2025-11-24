網紅主播批量撤離杭州？網紅大樓租金近乎腰斬

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-24 04:00

「2020 年和我同期開播的夥伴們，現在很多已經杳無音訊了。」電商直播博主滿滿（化名）感慨道。

多個房源訊息上甚至打上了醒目的「急租降價」字樣。（圖：科創板日報）

今年以來，被稱為「網紅經濟」第一城的杭州，曾經分布全城的電商網紅主播出現了批量離開現象，引發了杭州「網紅經濟」泡沫是否破裂的熱議。

據《科創板日報》周日（23 日）報導，杭州知名「網紅大樓」麗晶國際大廈，是一座坐落於錢塘江畔的 30 萬平大樓，曾是杭州直播經濟高光時期最直觀的符號。

麗晶國際大廈在巔峰時期，樓內匯聚近兩萬名主播與從業者，市場上甚至傳言「一棟樓的 GDP 堪比一個縣」。

然而，在 2025 年雙十一如火如荼之際，這個曾經的行業符號卻顯出與時節格格不入的冷清。

在麗晶國際大廈門口，短短一段人行道上密集排列著近十家房產仲介的廣告牌，多個房源訊息上甚至打上了醒目的「急租降價」字樣。

廣告牌顯示，麗晶國際大廈一個單間的月租金已跌至人民幣 1,200-1,800 元。在 2021 年之前的鼎盛時期，這裡的單間月租普遍在 3,000 元以上，高點甚至可達 4,500 元，租金近乎腰斬。

「以前這裡住著很多網紅主播，現在雖然還有，但確實少多了，而且整棟大樓住的人也比前兩年少了很多。」一名房產仲介說。

電梯間與樓道裡往來穿梭的，多是步履匆匆的普通上班族和悠閒的中老年居民，往日裡精緻裝扮的網紅身影已難尋覓。除了傳統住宅功能，大量美甲、攝影等工作室與小企業遍布大樓多個樓層。

據該房產仲介人士介紹，僅其個人就掌握著多套麗晶國際的待租房源。