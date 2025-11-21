盤中速報 - 狗狗幣大跌11.51%，報0.13976美元
狗狗幣(DOGE)在過去 24 小時內跌幅超過11.51%，最新價格0.13976美元，總成交量達3.36億美元，總市值218.69億美元，目前市值排名第 8 名。
近 1 日最高價：0.15972美元，近 1 日最低價：0.13441美元，流通供給量：150,693,646,384。
Dogecoin來源為網路上一隻熱門的柴犬迷因哏，2013年從萊特幣LTC分支，可以用在Reddit和Titter中打賞贊助創作者，發布之後很快的在社群中流行起來，創辦者希望實現更易於被廣泛應用在現實生活，而不被投機者炒作的電子貨幣。Tesla執行長Elon Musk曾多次在Twitter表示對狗狗幣的意見。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.62%
- 近 1 月：-23.41%
- 近 3 月：-30.71%
- 近 6 月：-36.43%
- 今年以來：-54.24%
