盤中速報 - 鴻呈(6913)大跌7.54%，報116.5元
鉅亨網新聞中心
鴻呈(6913-TW)21日09:21股價下跌9.5元，報116.5元，跌幅7.54%，成交314張。
鴻呈(6913-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為智能物聯/工業控制。雲端伺服器（包括通用型及AI伺服器）。車載連接線組及光學材料。
近5日股價上漲9.57%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：+17 張
