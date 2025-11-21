search icon



盤中速報 - 鴻呈(6913)大跌7.54%，報116.5元

鉅亨網新聞中心

鴻呈(6913-TW)21日09:21股價下跌9.5元，報116.5元，跌幅7.54%，成交314張。

鴻呈(6913-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為智能物聯/工業控制。雲端伺服器（包括通用型及AI伺服器）。車載連接線組及光學材料。

近5日股價上漲9.57%，櫃買市場加權指數下跌2.82%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：+35 張
  • 融券增減：+17 張

台股盤中速報

集中市場加權指數26434.94-3.61%
鴻呈128+1.59%

