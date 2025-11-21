盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅5.69%，總成交額3.66億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌5.69%，總成交額3.66億元，大盤占比0.86%。
該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)21日09:05股價下跌2.15元，報32.1元，跌幅6.28%。
玻璃陶瓷近5日下跌5.08%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.08%
|-1.71%
|近一月
|+17.93%
|-0.95%
|近三月
|+3.33%
|+16.09%
|近六月
|+100.34%
|+27.41%
