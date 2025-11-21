search icon



盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅5.69%，總成交額3.66億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，21日09:05相關指數下跌5.69%，總成交額3.66億元，大盤占比0.86%。

該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股台玻(1802-TW)21日09:05股價下跌2.15元，報32.1元，跌幅6.28%。

玻璃陶瓷近5日下跌5.08%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -5.08% -1.71%
近一月 +17.93% -0.95%
近三月 +3.33% +16.09%
近六月 +100.34% +27.41%

