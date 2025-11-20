search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元下修至0.98元，其中最高估值1.23元，最低估值0.83元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.23(1.3)1.721.881.68
最低值0.83(0.82)1.091.481.68
平均值0.99(1.03)1.461.711.68
中位數0.98(1.04)1.491.731.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.50億70.53億74.85億75.64億
最低值65.00億68.28億71.73億75.64億
平均值65.31億69.10億73.21億75.64億
中位數65.33億68.96億72.90億75.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.581.060.820.83
營業收入53.01億59.19億60.37億64.26億

詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSWMG

