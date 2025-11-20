鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納音樂集團(WMG-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為39.00元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對華納音樂集團(WMG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.04元下修至0.98元，其中最高估值1.23元，最低估值0.83元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.23(1.3)
|1.72
|1.88
|1.68
|最低值
|0.83(0.82)
|1.09
|1.48
|1.68
|平均值
|0.99(1.03)
|1.46
|1.71
|1.68
|中位數
|0.98(1.04)
|1.49
|1.73
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.50億
|70.53億
|74.85億
|75.64億
|最低值
|65.00億
|68.28億
|71.73億
|75.64億
|平均值
|65.31億
|69.10億
|73.21億
|75.64億
|中位數
|65.33億
|68.96億
|72.90億
|75.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.58
|1.06
|0.82
|0.83
|營業收入
|53.01億
|59.19億
|60.37億
|64.26億
詳細資訊請看美股內頁：
華納音樂集團(WMG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
