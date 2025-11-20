永誠資產管理處 2025-11-20 17:30

過去一年，台股多次刷新歷史高點，市值型 ETF 的人氣持續飆升。無論滑社群、看投資論壇，甚至午休與同事閒聊，都充滿了這樣的氣氛：「ETF 很穩，小資族一定要買」、「長期投資一定賺，我朋友靠 ETF 已經換車了。」在這種環境下，不投資好像落伍，投資太慢又像錯過黃金時機。於是，許多人慌了，也勇敢了，甚至勇敢到「ALL IN」都不覺得可怕。但投資市場裡最常見的悲劇，就是當熱度最高、情緒最飽滿的時候，往往也是最容易做錯決定的時候。你會輸，不是因為市場，而是因為焦慮。

你輸的不是市場，而是情緒！ETF 新手最容易踩的三大雷 (圖:shutterstock)

當勇氣用錯地方，投資就會失速

有一對科技業夫妻，五年存下 500 萬，原為買房頭期款。平常不太投資，但看著 ETF 人人喊讚、台股一路創高，他們開始擔心：「現在不買，以後會不會更貴？」「身邊的人都靠 ETF 賺錢，我們是不是動作太慢？」於是，他們做了人生第一次的大額投資──將 500 萬一次押進市值型 ETF，期待一年後能「多賺十幾萬，買房更輕鬆」。

然而，兩個月後，市場出現 12% 回檔。對老手來說不算什麼，但對第一次投入大筆資金的人，就是心理世界的劇烈震盪。APP 一打開，他們看到的不是機會，而是：「漲不回來怎麼辦？」、「婚禮怎麼辦？房子怎麼辦？」、「是不是做錯了？」

太太想停損，先生想硬撐，最終承受不了壓力，在情緒失控時全數賣出，慘賠離場。最痛的不是虧損，而是象徵他們未來的 500 萬，變成了遺憾。更心疼的是，如果他們撐下去，現在早已回本，甚至有不錯的獲利。他們輸的不是 ETF，而是把「短線心態」拿來用「長線工具」。

大多數人不是被市場打敗，而是被情緒推下車

一句你聽過無數次、卻多數人不願面對的事實：「虧損的來源，通常不是買太高，而是抱不住。」為什麼一般散戶的平均報酬率永遠低於市場？因為漲的時候追進、跌的時候殺出。

很多人以為自己是長期投資人，但只是因為「行情好，所以以為自己有耐心」。真正遇到 10% 下跌，就把長期投資變成短線投機。你敢 ALL IN，是因為熱度把你的「風險感」麻痺了；你受不了下跌，是因為你的「情緒承受度」根本還沒準備好。這才是真正讓人被市場淘汰的原因。

長期投資不是口號，是一段又一段短期震盪堆起來的

坊間常說：「長期來看什麼點位買都差不多」。理論沒錯，但大家忽略了最關鍵的現實：「要抱十年，你得先撐過每一次短期震盪。」而追高的人，會讓自己每一次下跌都更痛。這就像用百米短跑的方式，衝進一場 42 公里的馬拉松，結果當然跑不到終點。

ETF 是好工具，但用錯節奏比你想像更危險

市值型 ETF 的精神是：「慢、穩、累積、分散、長期。」但現在許多新手卻用：「快、重押、一次到位、與別人比較。」工具沒有錯，錯的是節奏。市場是一場長跑，你卻用衝刺的方式起跑，當然撐不住。因此給正在投資 ETF 的你，三個關鍵建議：

1. 先配速，不要加速：本金越重要越要慢慢進

千萬不要把所有錢一次投入，尤其是「重要資金」，像是房子頭期款、婚禮基金、教育金、緊急預備金，ETF 不是你想像中的「穩穩漲」，你應該用：月月定期投入、分批分季投入、保留現金彈性，這才是正確節奏。

2. 若你因為別人賺錢而焦慮，你暫時不適合大額投入

投資不是比誰報酬高，而是比誰活得久。越在意別人的收益，越容易被市場節奏牽著走。真正的高手不是追市場，是跟著自己的步伐走。

3. 問自己：跌多少你會睡不著？你真的敢承受風險嗎？

很多人以為自己能承受 20% 回檔，但 5% 就開始動搖了。你能不能抱住，不是看勇氣，是看情緒耐受度。投資前先判斷你能承受多少下跌，而不是幻想你能賺多少。

投資最終贏家從來不是衝最快的人，而是不會提前退出的人

投資是長跑，不是衝刺。市場永遠會波動，漲跌交錯是必然，但能夠累積資產的人，有一個共通點──不輕易被市場震下車。賺得快的人，不一定賺得久；看起來落後的人，往往是最後笑的人。行情永遠會再來，而真正的勝者，是能在每一次波動中繼續走下去的人。

你不需要跑得快，你只需要跑得久。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

