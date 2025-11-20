search icon



盤後速報 - 元大US高息特別股(00771)次交易(21)日除息0.21元，參考價15.98元

鉅亨網新聞中心

元大US高息特別股(00771-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。

首日參考價為15.98元，相較今日收盤價16.19元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/21 16.19 0.21 1.3% 0.0
2025/08/21 15.94 0.21 1.32% 0.0
2025/05/22 15.66 0.22 1.4% 0.0
2025/02/21 17.83 0.22 1.23% 0.0
2024/11/18 18.22 0.22 1.21% 0.0


