盤後速報 - 元大US高息特別股(00771)次交易(21)日除息0.21元，參考價15.98元
鉅亨網新聞中心
元大US高息特別股(00771-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.21元。
首日參考價為15.98元，相較今日收盤價16.19元，息值合計為0.21元，股息殖利率1.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/21
|16.19
|0.21
|1.3%
|0.0
|2025/08/21
|15.94
|0.21
|1.32%
|0.0
|2025/05/22
|15.66
|0.22
|1.4%
|0.0
|2025/02/21
|17.83
|0.22
|1.23%
|0.0
|2024/11/18
|18.22
|0.22
|1.21%
|0.0
