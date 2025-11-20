外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1523元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日03:10，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1523點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.38%
- 近 1 週：-1.20%
- 近 3 月：-1.01%
- 近 6 月：+1.86%
- 今年以來：+11.74%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.78%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.4%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌1.08%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.08%，報9.565元
- 外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.8%，報0.8058元
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.18%，報0.5591元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.82%，報156.78元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇