鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.1523元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日03:10，歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%，暫報1.1523點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.38%
  • 近 1 週：-1.20%
  • 近 3 月：-1.01%
  • 近 6 月：+1.86%
  • 今年以來：+11.74%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.83，本日下跌0.66%
  • 歐元/加幣相關性0.78，本日下跌0.02%
  • 紐元/美元相關性0.60，本日下跌1.17%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.91，本日下跌0.78%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日下跌0.4%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌1.08%

