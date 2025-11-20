search icon



外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4052元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日01:10，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.47%，暫報1.4052點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.40%
  • 近 1 週：+0.65%
  • 近 3 月：+2.52%
  • 近 6 月：+1.22%
  • 今年以來：-2.45%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.55，本日上漲0.38%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.54，本日上漲0.91%
  • 美元/挪威克朗相關性0.49，本日上漲0.9%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.52，本日上漲1.04%
  • 澳元/美元相關性-0.52，本日上漲0.65%
  • 歐元/美元相關性-0.51，本日上漲0.35%

台股首頁我要存股
美元/加幣1.4055+0.49%
紐元/美元0.5594-1.13%
澳元/美元0.6457-0.74%
歐元/美元1.1531-0.42%

