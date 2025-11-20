外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4052元
截至台北時間20日01:10，美元/加幣上漲0.0066點漲幅達0.47%，暫報1.4052點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.40%
- 近 1 週：+0.65%
- 近 3 月：+2.52%
- 近 6 月：+1.22%
- 今年以來：-2.45%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.55，本日上漲0.38%
- 美元/瑞典克朗相關性0.54，本日上漲0.91%
- 美元/挪威克朗相關性0.49，本日上漲0.9%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
