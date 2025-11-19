外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.5%，報0.8034元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日23:00，美元/瑞郎上漲0.004點漲幅達0.5%，暫報0.8034點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.89%
- 近 1 週：+1.09%
- 近 3 月：+0.88%
- 近 6 月：-1.44%
- 今年以來：-11.43%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.23%
- 美元/瑞典克朗相關性0.76，本日上漲0.54%
- 美元/日元相關性0.64，本日上漲0.71%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌1.18%，報0.5591元
- 外匯速報 - 美元/日元(USDJPY) 大漲0.82%，報156.78元
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.47%，報1.4052元
- 外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.3059元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇