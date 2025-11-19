搶攻AI算力商機！園管局今年招商開紅盤 促成166案引資1745億、日月光350億居冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 19:48

在全球供應鏈加速重組的關鍵時刻，台灣憑藉高階製造實力再次成為國際資金焦點。經濟部產業園區管理局（園管局）於今（19）日舉辦「114 年招商成果發表會」，宣布今年度招商成績斐然，成功促成 166 件投資案，總金額高達 1,745 億元 。這波投資熱潮主要集中在 AI、半導體與智慧製造領域，顯示台灣產業園區已成為企業技術創新與產能擴張的核心基地 。

聯華林德氣體中港分公司經理薛懷德、雲高科技處長張漢英、園管局副局長劉繼傳、日月光半導體副總李叔霞、湧盛電機董座林麗玉及南元泰總座李泰興。（圖：經濟部）

本次招商成果中最受矚目的亮點，莫過於多個重量級科技巨頭的加碼投資。全球半導體封測龍頭日月光集團 (3711-TW)，年度投資金額超過 350 億元，持續深耕高階封測製造 ；鴻海集團旗下的雲高科技公司則攜手輝達（NVIDIA），建置最先進的「AI Factory」超級算力中心，搶攻人工智慧商機 。此外，湧盛電機（2249-TW）亦投資 26.6 億元擴建新廠及設立集團總部大樓 。

‌



今日發表會以「園區共榮、投資共創」為題，邀請上述指標性企業進行插旗儀式 。日月光高雄廠資深副總李叔霞現身說法，她指出，園管局提供的單一窗口便捷服務，讓廠商能無後顧之憂地投入生產；未來日月光將緊抓 AI 快速成長的商機，持續在楠梓園區擴大投資，並視園管局為最堅實的後盾 。

「園區不只是提供土地，更是企業成長的夥伴。」園管局副局長劉繼傳在會中強調，園管局致力於推動智慧化、低碳化與國際化，主動整合土地、電力與技術資源，協助企業排除投資障礙，讓廠商能穩健拓展 。這種全方位的支持體系，是今年能繳出亮眼招商成績單的關鍵 。

為了承接下一波投資高峰，園管局已規劃釋出多個具發展潛力的新據點，包括彰濱、嘉義中埔、臺南新市、北高雄、高雄軟體園區二期以及屏東科技產業園區擴區地段 。這些新園區將提供多元選擇，滿足不同產業的升級與擴廠需求，為台灣產業轉型注入新動能 。