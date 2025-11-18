盤中速報 - 費城半導體大跌3.04%，報6501.55點
截至台北時間18日11:02，費城半導體下跌204.18點（或3.04%），暫報6501.55點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.3%
- 近 1 月：-1.07%
- 近 3 月：+16.09%
- 近 6 月：+36.23%
- 今年以來：+33.54%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌6.08%；美光科技(MU-US)下跌5.41%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.83%；英特格(ENTG-US)下跌3.82%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.78%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.42%。
