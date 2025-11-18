search icon



盤中速報 - 費城半導體大跌3.04%，報6501.55點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日11:02，費城半導體下跌204.18點（或3.04%），暫報6501.55點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.3%
  • 近 1 月：-1.07%
  • 近 3 月：+16.09%
  • 近 6 月：+36.23%
  • 今年以來：+33.54%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌6.08%；美光科技(MU-US)下跌5.41%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌3.83%；英特格(ENTG-US)下跌3.82%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.78%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲0.42%。


費城半導體6493.58-3.16%
超微半導體226.4-5.87%
美光科技226.18-6.52%
邁威爾科技79.16-5.14%
英特格72.02-3.70%
安謀控股公司133.53-4.80%
萊迪思半導體62.05+0.52%

