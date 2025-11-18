鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class A(XP-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為23.81元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.88元，其中最高估值1.91元，最低估值1.78元，預估目標價為23.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.91(1.91)
|2.12
|2.42
|2.48
|最低值
|1.78(1.78)
|1.99
|2.17
|2.48
|平均值
|1.87(1.86)
|2.04
|2.3
|2.48
|中位數
|1.88(1.85)
|2.02
|2.31
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|37.74億
|42.84億
|47.83億
|最低值
|34.45億
|38.37億
|43.32億
|平均值
|35.40億
|39.76億
|45.16億
|中位數
|35.21億
|39.58億
|45.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.73
|1.19
|1.25
|1.45
|1.55
|營業收入
|16.53億
|23.13億
|26.51億
|30.15億
|32.13億
詳細資訊請看美股內頁：
XP Inc - Class A(XP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
