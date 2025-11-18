search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：XP Inc - Class A(XP-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為23.81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對XP Inc - Class A(XP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.88元，其中最高估值1.91元，最低估值1.78元，預估目標價為23.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.91(1.91)2.122.422.48
最低值1.78(1.78)1.992.172.48
平均值1.87(1.86)2.042.32.48
中位數1.88(1.85)2.022.312.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值37.74億42.84億47.83億
最低值34.45億38.37億43.32億
平均值35.40億39.76億45.16億
中位數35.21億39.58億45.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.731.191.251.451.55
營業收入16.53億23.13億26.51億30.15億32.13億

詳細資訊請看美股內頁：
XP Inc - Class A(XP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSXP

台股首頁我要存股
