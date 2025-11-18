盤中速報 - 恆生指數下跌-526.58點至25857.7點，跌幅2%
截至台北時間18日02:21，恆生指數下跌526.58點（或2%），暫報25857.70點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.99%
- 近 1 月：+4.5%
- 近 3 月：+4.8%
- 近 6 月：+13.02%
- 今年以來：+34.45%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-3.44%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 8.4% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 6.33% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 6.06% 。
保險概念領跌-3.27%。其中 中國太平(00966-HK) 下跌 4.8% ; 中國人民保險集團(01339-HK) 下跌 4.59% ; 新華保險(01336-HK) 下跌 4.4% 。
