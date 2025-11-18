search icon



盤中速報 - 恆生指數下跌-526.58點至25857.7點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間18日02:21，恆生指數下跌526.58點（或2%），暫報25857.70點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.99%
  • 近 1 月：+4.5%
  • 近 3 月：+4.8%
  • 近 6 月：+13.02%
  • 今年以來：+34.45%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-3.44%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 8.4% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 6.33% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 6.06% 。

保險概念領跌-3.27%。其中 中國太平(00966-HK) 下跌 4.8% ; 中國人民保險集團(01339-HK) 下跌 4.59% ; 新華保險(01336-HK) 下跌 4.4% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬保險

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數25849.07-2.03%
現貨黃金4009.66-0.86%
現貨白銀49.48-1.44%
靈寶黃金15.290-8.88%
龍資源6.200-6.63%
中國白銀集團0.620-6.06%
中國太平18.780-5.20%
中國人民保險集團7.080-4.45%
新華保險48.780-4.17%

