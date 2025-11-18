search icon



盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額288.00億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.05%，總成交額288.00億元，大盤占比31.99%。

該產業上漲家數13、下跌家數85、平盤家數4。領跌個股商丞(8277-TW)18日11:46股價下跌1.4元，報13.7元，跌幅9.27%。

半導體類指數近5日下跌0.33%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.33% -0.51%
近一月 -0.11% -2.04%
近三月 +18.36% +3.07%
近六月 +27.13% +10.84%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

集中市場加權指數26756.12-2.52%
商丞13.7-9.27%

