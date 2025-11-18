盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額288.00億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現疲軟，18日11:49相關指數下跌2.05%，總成交額288.00億元，大盤占比31.99%。
該產業上漲家數13、下跌家數85、平盤家數4。領跌個股商丞(8277-TW)18日11:46股價下跌1.4元，報13.7元，跌幅9.27%。
半導體類指數近5日下跌0.33%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.33%
|-0.51%
|近一月
|-0.11%
|-2.04%
|近三月
|+18.36%
|+3.07%
|近六月
|+27.13%
|+10.84%
