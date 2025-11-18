通膨燒到餐桌！川普急赴麥當勞峰會喊話：物價正在下降 美國處於黃金時代
鉅亨網編譯陳韋廷
美國明年 11 月將舉行期中選舉，若國會參眾兩院重組，恐深刻影響川普政府剩餘任期政策走向。在此背景下，美國政壇聚焦選民核心訴求，川普周一 (17 日) 現身麥當勞(MCD-US) 華盛頓影響力高峰會，以「降低食品成本」為切口，強化自己對經濟問題的關注。
川普在峰會上自詡「美國首位從麥當勞炸薯條廚師起步的總統」，並稱自己是最忠實的顧客，甚至透露「空軍一號」專機常備麥當勞而非昂貴餐飲。
川普此舉直擊近期民調焦點，通膨仍是選民最大擔憂。先前共和黨對此疏忽，已導致民主黨在紐澤西、維吉尼亞州州長選舉大勝，川普遂調整策略，試圖以「親民經濟牌」挽回民心。
川普在峰會上強調，美國政府正透過減稅、製造業回流刺激經濟，但效果需時間顯現，並宣稱「物價正在下降，美國處於黃金時代」，雖繼承拜登的「爛攤子」，但通膨已趨正常。
不過，川普並未具體說明如何進一步降通膨。白宮官員則補充，麥當勞峰會傳遞「價格實惠」關鍵訊息，品牌與加盟商將共同投資，為客戶創造額外價值。
目前，美國食品價格持續攀升，大麥克漢堡 7 月均價 6.01 美元，較一年前漲 5.6%，9 月牛肉糜價格年漲 13.5%，雞蛋、咖啡等常見食品均明顯漲價。為此，麥當勞罕見承擔部分成本推出超值套餐，並維持一年多 5 美元低價餐。
本月初，白宮也宣布幾項提高民眾負擔能力的計畫，包括每人發放 2000 美元的退稅、50 年期的房屋貸款，以及取消在牛肉、咖啡和可可等農產品上的關稅，但這些計畫都存在較大爭議，最終未必能如願實施。
