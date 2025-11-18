盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額44.89億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.05%，總成交額44.89億元，大盤占比7.12%。
該產業上漲家數12、下跌家數31、平盤家數4。領跌個股康全電訊(8089-TW)18日10:38股價下跌1.55元，報26.35元，跌幅5.56%。
通信網路類指數近5日上漲2.01%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.01%
|-0.51%
|近一月
|+1.68%
|-2.04%
|近三月
|-5.04%
|+3.07%
|近六月
|+8.31%
|+10.84%
