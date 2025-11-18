search icon



盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額44.89億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，18日10:49相關指數下跌2.05%，總成交額44.89億元，大盤占比7.12%。

該產業上漲家數12、下跌家數31、平盤家數4。領跌個股康全電訊(8089-TW)18日10:38股價下跌1.55元，報26.35元，跌幅5.56%。

通信網路類指數近5日上漲2.01%，櫃買市場加權指數下跌0.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.01% -0.51%
近一月 +1.68% -2.04%
近三月 -5.04% +3.07%
近六月 +8.31% +10.84%

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26888.42-2.04%
康全電訊26.05-6.63%

