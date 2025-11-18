search icon



盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額7.99億

鉅亨網新聞中心

台股今日水泥工業類股表現疲軟，18日12:49相關指數下跌2.06%，總成交額7.99億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股台泥(1101-TW)18日12:48股價下跌0.55元，報20.95元，跌幅2.56%。

水泥工業近5日下跌0.5%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 -0.5% -1.51%
近一月 -3.13% +0.53%
近三月 -6.25% +12.11%
近六月 -21.0% +25.65%

