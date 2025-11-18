盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額7.99億
鉅亨網新聞中心
台股今日水泥工業類股表現疲軟，18日12:49相關指數下跌2.06%，總成交額7.99億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股台泥(1101-TW)18日12:48股價下跌0.55元，報20.95元，跌幅2.56%。
水泥工業近5日下跌0.5%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.5%
|-1.51%
|近一月
|-3.13%
|+0.53%
|近三月
|-6.25%
|+12.11%
|近六月
|-21.0%
|+25.65%
